Гривня в обменниках обвалилась после решения НБУ повысить курс

Средний курс гривни на черном рынке 21 июля обвалился почти на гривну по сравнению с утренними котировками и колеблется в пределах 37,56 - 37,96 грн за доллар.

Об этом говорится в данных сайта minfin.com.ua, finance.ua.

Котировки гривни против доллара на черном рынке к 12:40 составляют 37,56 - 37,96 за доллар, хотя еще в 10 утра, накануне объявления Нацбанком повысить официальный курс гривны на 25%, он составил 36,73. – 37,06 за доллар. Днем ранее доллар на черном рынке можно было продать за 36,55 грн., а купить – за 36,73 грн.

Банки в основном пока не отреагировали на решение НБУ, о чем свидетельствуют данные наличного курса в кассах.

Так, 21 июля средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 36,4 – 37,15 грн (курс на 20 июля – 36,5 – 37,1 грн);

Евро – 36,8 – 37,7 грн (курс на 20 июля – 36,7 – 37,6 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 36,3-36,8 грн, Сбербанк – 36,65-37,4 грн, Укрэксимбанк – 36,8-37,7 грн, Райффайзен – 36,7-37,2 грн. грн.

Банки, при этом, несколько повысили курс по безналичным расчетам в валюте (например, при оплате картой за границей). Так, курс в ПриватБанке составляет 36,9 грн за доллар, в Ощаде – 36,75 грн, в Укрэксимбанке – 37,15 грн за доллар, а в Универсал Банке (monobank) – 36,82 грн.

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Напоминаем:

Национальный банк Украины с 9:00 21 июля 2022 скорректировал официальный курс гривны к доллару США на 25% до 36,5686 грн/долл США.

Также с 21 июля лимит на снятие наличной валюты с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного в 50 тыс. грн на еженедельный в 12,5 тыс. грн. Ежемесячный лимит на P2P переводы граждан за границу с гривневых карточек уменьшен со 100 тыс. грн (в эквиваленте) до 30 тыс. грн (в эквиваленте).

Ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт ограничен в размере 100 тыс грн со всех гривневых счетов клиента в банке.