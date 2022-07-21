LinkedIn стал доступен на украинском языке

Соцсеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn теперь доступна на украинском языке - она ​​появилась в списке языков в настройках.

На это обратили внимание пользователи соцсети, пишет AIN.UA.

Чтобы изменить язык на украинский в десктопной версии, следует нажать на иконку собственного профиля в правом верхнем углу и выбрать Language - в списке можно выбрать украинский.

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При этом, мобильная версия LinkedIn обновится автоматически, если язык вашего телефона – украинский. Если же язык в приложении не изменился, нужно его переустановить.

AIN.UA добавляет, что, несмотря на такой шаг и факт, что формально соцсеть ушла из РФ, пользователи замечали, что она блокирует аккаунты и посты, освещающие преступления РФ против Украины и призывающие поддерживать ВСУ донатами.

"В то же время россиянам публиковать символику, приравниваемую миром к современной свастике, LinkedIn не запрещала", - пишет издание.

Экономическая правда