Tesla прервала ряд рекордных по доходам кварталов и продала 75% своих биткоинов

Производитель электромобилей Tesla отчитался о более высокой квартальной прибыли, чем ожидали аналитики Уолл-стрит.

Об этом говорится в последнем отчете Tesla для акционеров.

При этом компания прервала ряд рекордных квартальных доходов - выручка упала с $18,76 млрд в предыдущем квартале до $16,93 млрд в отчетном.

После закрытия торгов акции Tesla выросли на 1,5%. По сравнению с пиком цен в ноябре они упали примерно на 40%.

Основатель и гендиректор компании Илон Маск на телефонной конференции для инвесторов заявил, что ожидает снижения инфляции до конца 2022 года и не видит у Tesla проблем со спросом.

Как отмечает Reuters, уровень цен на электромобиле миллиардер назвал смущающим. Так, цена в США на Tesla Model Y сейчас составляет $65990, с начала 2021 года эта модель подорожала более чем на 30%.

При этом Tesla пообещала рекордную вторую половину 2022 года и подтвердила свою цель по среднегодовому росту - на 50% в течение многолетнего периода. Однако компания не поставила конкретные цели на поставки 2022 года.

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Также отмечается, что Tesla опубликовала скорректированную прибыль в размере $2,27 на акцию за квартал против консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит в $1,81 за акцию.

Также Tesla заявила, что конвертировала примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту – это прибавило к ее балансу $936 млн.

Маск на телефонной конференции пояснил, что продажи были сделаны для увеличения ликвидности в период антиковидных ограничений в Китае.

При этом Tesla не продала ни одного из своих активов в Dogecoin.

Маск попросил не воспринимать продажу криптовалюты как "некий приговор биткоина" и добавил, что компания открыта для увеличения своих активов в криптовалюте в будущем.

Экономическая правда