Машиностроительный гигант ABB выходит с российского рынка из-за войны в Украине

Швейцарская компания ABB, специализирующаяся в области электротехники, энергетического машиностроения и информационных технологий, решила покинуть российский рынок из-за продолжающейся войны в Украине и влияния санкций.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании от 21 июля.

При этом финансовое влияние во втором квартале: -57 миллионов долларов, из которых -23 миллиона долларов повлияют на денежный поток в третьем квартале.

"Когда началась война, ABB перестала принимать новые заказы в России. В то же время она выполняет небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами, соблюдая действующие санкции.

Большинство рабочей силы АBB в РФ находится в отпуске с марта этого года, и компания приложит все усилия, чтобы поддержать их, перенастраивая свою деятельность контролируемым способом", - говорится в сообщении.

У АBB около 750 сотрудников в России и две производственные площадки, расположенные в Московской области и Липецке, а также несколько сервисных центров.

На Россию приходилось примерно 1-2 процента годового дохода АBB до того, как группа перестала принимать новые заказы.

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Экономическая правда