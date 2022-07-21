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Google запускает в Украине Google Кошелек

Четверг, 21 июля 2022, 11:25 - Экономическая правда

В Украине приложение Google Pay становится Google Кошельком и будет поддерживать новые цифровые элементы.

Об этом сообщает официальный блог компании.

В Google добавили, что Google Кошелек (Google Wallet) стандартизирует способ сохранения и доступа к основным элементам, таким как платежные карты, билеты на проезд и события, посадочные талоны и карты лояльности.

Новое приложение будет доступно в Украине на Android и Wear OS.

Google Кошелек станет доступен для всех пользователей в течение следующих двух дней. В пользователе с включенными автоматическими обновлениями приложение Google Pay автоматически обновится в Google Кошелек. Пользователям, не имеющим автоматической настройки обновлений, нужно будет вручную обновить приложение из Google Play.

Новые пользователи могут загрузить приложение с этого же сервиса.

Google
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