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Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в немецкие порты

Четверг, 21 июля 2022, 10:52 - Алексей Павлыш

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn планирует отправлять несколько складов с украинским зерном в неделю - большинство грузов будут поступать через Румынию.

Об этом заявил официальный представитель компании DB Cargo – "дочки" концерна, пишет DW.

Deutsche Bahn начнет перевозить украинское зерно в порты Германии для дальнейшей транспортировки в другие страны.

С этой целью он планирует переориентировать сеть, созданную для доставки гуманитарной помощи.

В частности, зерно будут доставляться в порты Росток, Гамбург, а также Браке, расположенный вблизи Бремерхафена.

"Большинство грузов будут поступать через Румынию, которая имеет протяженную границу с Украиной и имеет инфраструктуру, необходимую для перевозки сельхозпродукции. Еще часть грузов планируется перевозить Польшей", - говорится в сообщении.

"Мы будем пытаться перевезти больше зерна", - отметил представитель DB Cargo, не назвав конкретных объемов.

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По данным Reuters, Deutsche Bahn планирует отправлять несколько железнодорожных поездов в неделю.

Экономическая правда

Германия Украина зепно железная дорога
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