В управление АРМА передали агротехнику российского производителя на 100 миллионов

Столичная прокуратура передала в управление АРМА комбайны и жатки российского производителя на сумму более 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры в управление АРМА передано 22 единицы сельскохозяйственной техники российского производителя, которые были ввезены на территорию Украины из РФ. Стоимость этой техники составляет более 100 млн грн.

Прокуроры столичной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В рамках производства на территории таможенного терминала провели осмотр, в ходе которого изъяли 22 единицы сельскохозяйственной техники - 11 комбайнов и 11 жаток российского производителя, импортированных на территорию Украины из РФ. Завод по производству техники находится в г. Ростов-на-Дону.

фото: огп

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется следователями СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве.

Экономическая правда