Германия рискует потерять почти 5% экономики, если РФ "отключит" газ – МВФ

Германия рискует потерять 4,8% экономического производства в следующие два года, если Россия прекратит поставки газа в страну.

Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда, сообщает Bloomberg.

Исследователи отмечают, что самая большая часть негативного влияния резкого прекращения поставок из РФ придется на следующий год. Сокращение газовых потоков приведет к падению производства и ущербу для экономической уверенности.

В 2022 и 2023 годах инфляция может повыситься в среднем примерно на 2 процентных пункта.

"Прекращение поставок российского газа будет оказать значительное влияние на экономическую деятельность Германии", – считают в МВФ. "Эти экономические потери будут постоянными в том смысле, что они не будут "надолжены" путем отложения производства, потребления или инвестиций на следующие годы".

Несмотря на то, что немецкое правительство приняло важные меры по смягчению последствий газового кризиса, можно сделать еще больше для повышения энергоэффективности, считают в Фонде. По словам аналитиков, уменьшение потребления домохозяйствами, например путем снижения температуры отопления зимой, также существенно поможет уменьшить влияние.

Тем временем Германия увеличивает расходы для ускорения энергетического перехода и укрепления своей армии. По словам МВФ, использование таких механизмов финансирования должно быть сведено к минимуму, чтобы защитить доверие к фискальной системе страны.