"Укргаздобыча" запустила новую сверхглубокую скважину в Полтавской области

АО "Укргаздобыча" (УГД) запустило в работу новую сверхглубокую скважину в Полтавской области, которая имеет глубину более 6 000 м и дает около 100 тыс куб. м газа в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

По ее данным, бригада "Укргаздобычи" выполнила сложные работы, поскольку скважина была не только глубокая, но и имела наклонно-направленный профиль.

"Работы выполнили раньше срока, запланированного еще до полномасштабной войны. А каждый дополнительный день работы скважины - это дополнительные кубометры газа для страны", - заявил и.о. генерального директора УГД Александр Романюк.

Экономическая правда