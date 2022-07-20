В Британии согласовали строительство новой АЭС, которая обеспечит 7% потребности в энергии

Правительство Великобритании выдало разрешение на строительство новой атомной электростанции Sizewell C в графстве Саффолк – предполагается, что АЭС будет производить электроэнергию с низким содержанием углерода, достаточную для обеспечения 6 млн домов.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе британского правительства от 20 июля.

Отмечается, что два реактора новой АЭС будут производить 3,2 ГВт электроэнергии – достаточно для обеспечения 6 млн домов.

При этом стоимость проекта – 20 млрд фунтов стерлингов: большинство средств должна инвестировать французская энергетическая компания EDF.

В компании заявили, что станции будет обеспечивать 7% потребностей Великобритании в электроэнергии и будет работать 60 лет.

АЭС Sizewell C построят рядом с работающей станцией Sizewell B и станцией Sizewell A, закрытой в начале столетия.

В настоящее время в Британии работают шесть АЭС, которые обеспечивают около 16% электроэнергии в стране, но по плану до 2030 года все они кроме одной должны быть выведены из эксплуатации.

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Экономическая правда