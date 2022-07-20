Цены на бензин в США опустились до минимума за последние два месяца

Средняя стоимость бензина в США составляет 4,46 долл. за галлон (3,8 л) - впервые с мая она опустилась ниже отметки $4,5 за галлон, сократившись на 10%.

Об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации.

"Постоянное падение объясняется снижением внутреннего спроса на бензин на заправочных станциях и значительно более низкой мировой ценой на нефть. Стоимость барреля нефти составляет около 90 долларов США по сравнению со 110 долларами две недели назад", - пояснили в ассоциации.

Значительнее всего цены за прошлую неделю сократились в Вашингтоне (на $0,21), Огайо ($0,2) и Техасе ($0,19). Самый дешевый бензин сейчас в штатах Южная Каролина (в среднем $4,02 за галлон), Техас и Джорджия ($4,03). Самый дорогой - в штате Калифорния ($5,8 за галлон).

"Мировые цены на нефть пошли вниз, что позволило переработчикам снизить конечные цены на бензин", - отметил представитель ААА Эндрю Гросс.

Кроме того, сейчас в стране несколько сократился спрос на бензин, хотя мы находимся на пике туристического сезона, в том числе среди автовладельцев", - добавил он.

Экономическая правда