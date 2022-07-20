Западные страны-кредиторы Украины согласны отсрочить выплаты по долгу на год

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Правительства западных стран-кредиторов Украины планируют скоординированно остановить обслуживание долга Киева с 1 августа по конец 2023 года с возможным продлением еще на год.

Об этом сообщило Министерство финансов Германии.

Группа кредиторов Украины, включающая Канаду, Францию, Германию, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты, также призвала владельцев облигаций согласиться по просьбе Киева об отсрочке выплаты долга на два года.

"При этих исключительных обстоятельствах и признавая образцовый опыт Украины по обслуживанию долга на сегодняшний день, члены Группы кредиторов Украины поддерживают эту просьбу о предоставлении согласия и настоятельно призывают владельцев облигаций согласиться по просьбе Украины", - говорится в заявлении.

Также в сообщении упоминается просьба Киева изменить условия выплаты по ВВП-варрантам, и Группа кредиторов призвала владельцев варрантов согласиться на предложенные изменения. "Одобрение предложений Украины со стороны владельцев облигаций и варрантов означало бы существенную поддержку правительству и народу Украины", - добавляют в Минфине Германии.

Страны также призвали всех других официальных двусторонних кредиторов быстро достичь согласия с Украиной по приостановке обслуживания долга. "Мы будем тесно координировать и оценивать ситуацию при поддержке МВФ и Всемирного банка", – подитожили в ведомстве.

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Ранее в среду украинское правительство опубликовало постановления, которым поручило Министерству финансов договориться с кредиторами Украины об отсрочке выплат по еврооблигациям на два года, а по ВВП-варрантам – на один год.

В случае несогласования смен кредиторами Украина продолжит платить по долгам согласно действующим договоренностям.





