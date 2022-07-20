Правительство Эстонии просит потребителей газа в своей стране экономить

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии призывает потребителей газа в своей стране по возможности ограничить его использование и рассмотреть альтернативные виды топлива.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Например, производители тепла, которые могут использовать альтернативные виды топлива, например сланцевое масло, при первой возможности должны перейти на них.

Также все пользователи природного газа должны в меньшей или большей степени принимать меры энергоэффективности", – подчеркивается в письме заместителя главы министерства Тимо Татару мэру Таллинна Михаилу Килварту.

По словам замминистра, такие меры позволят обеспечить достаточное количество запасов природного газа на весь отопительный сезон, а также непрерывность его поставок всем социально незащищенным группам потребителей.

"Перехода на альтернативные виды топлива за один день не осуществить – нужен запас времени для того, чтобы найти нужные виды топлива и обеспечить их поставку", – подчеркнул Татар.

Он считает, что нет необходимости объявлять в Эстонии чрезвычайное положение в связи с отсутствием достаточных запасов газа, однако нужно принять меры, чтобы организовать гарантированное предоставление жизненно важной услуги газоснабжения.

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