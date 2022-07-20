Google будет тестировать очки с дополненной реальностью на улицах

Muhammed Selim Korkutata/Anadolu Agency via Getty Images

Компания Google заявила о проведении тестирования прототипов очков с дополненной реальностью в публичных местах.

Об этом сообщает CNBC.

Некоторые прототипы будут выглядеть как обычные очки и будут оснащены микрофонами и камерами, а также прозрачными дисплеями.

Устройство имеет светодиодную подсветку, которая включается, когда очки записывают данные изображения.

В Google заявляют, что очки не будут записывать видео или снимать фотографии, чтобы пользователи могли их сохранять и просматривать позже, но они могут использовать данные изображения для выполнения таких функций, как идентификация объектов или показ направления дороги.

Новые очки пока еще не являются официальным продуктом компании и недоступны для общественности, но Google хочет протестировать такие приложения, как перевод в реальном времени или показ направления дороги пользователям в линзах очков, особенно в таких местах, как оживленные перекрестки.

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Дополненная реальность накладывает созданные компьютером изображения на реальный мир, в отличие от виртуальной реальности, которая полностью погружает пользователя в искусственный мир или "метавселенную".