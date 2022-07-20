В Минэнерго призвали Европу использовать украинские подземные хранилища газа

В Министерстве энергетики Украины призвали европейские страны использовать украинские подземные хранилища газа для хранения запасов газа на зиму.

Об этом заявил министр Герман Галущенко в ходе экспертной дискуссии "Влияние войны в Украине на энергетический сектор", организованной по случаю ассоциации Украины с Международным энергетическим агентством.

По словам Галущенко, только солидарность европейских государств позволит противостоять российскому шантажу в энергетической сфере.

"Россия использует газ, чтобы разъединить нас. Но временная выгода при закупке газа способствует продолжению российского влияния на европейские страны".

Мы должны объединиться, чтобы уничтожить возможность шантажа и манипуляций со стороны России. Только вместе мы можем победить в этой войне. Следующая зима должна стать последней, когда Россия еще сможет выдвигать свои требования в газовой сфере", - отметил министр.

Также он призвал европейские государства использовать украинские газовые хранилища для хранения запасов газа, ведь это поможет обеспечить стабильное газоснабжение зимой.

"У нас есть самые большие ПХГ в Европе. Они безопасны, и хранить в них газ коммерчески выгодно", - заявил глава Минэнерго.

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Также, по его словам, Украина может помочь заместить российские угли и газ благодаря экспорту электроэнергии в Европу.

"На сегодняшний день мы имеем профицит электроэнергии и техническую возможность значительно увеличить экспорт электроэнергии.

Коммерческая торговля между Украиной и Европой будет взаимовыгодной, ведь мы можем поставлять электроэнергию по более низким ценам, а получим средства, так необходимые для нашего электроэнергетического рынка, который пострадал от разрушения инфраструктуры и генерирующих мощностей из-за боевых действий и падения потребления в результате войны", - добавил министр.

Экономическая правда