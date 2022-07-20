Rolls-Royce отстроит амбулаторию в Сумской области
Компания Rolls-Royce отстроит амбулаторию на селе Хухра на Сумщине, здание в марте разрушил снаряд россиян.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.
В ведомстве отметили, что в результате прямого попадания, амбулатория была разрушена до основания.
Восстанавливать медицинское учреждение вызвалась компания Rolls-Royce. Часть средств на восстановление украинской амбулатории собрали непосредственно работники Rolls-Royce. Еще часть перечислит компания.
Всего восстановление амбулатории обойдется в 13 млн. грн. Открыть восстановленное медучреждение планируют через 6 месяцев.
Напоминаем:
Всего с начала войны России против Украины повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 779 медицинских учреждений.
Экономическая правда