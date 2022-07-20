Китай наращивает покупки российской нефти: скидка достигает 10%

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В результате покупки Китаем дешевой российской нефти дисконт на нее достигает 10% против баррелей аналогичного качества из других стран.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров.

Российская нефть ESPO с востока страны предлагается со скидкой от 10 до 12 долларов за баррель по сравнению с конкурентными сортами из Бразилии. Поток дешевой российской сырой нефти в Китай уже заставил Иран снизить цену некоторых ее сортов и повлек за собой сокращение экспорта нефти из Западной Африки.

Цена ESPO примерно на 10% ниже бразильских сортов типа Lula и Sapinhoa с учетом таких расходов, как фрахт. Эти сорта пользуются спросом на китайских нефтепереработчиках из-за относительно низкого содержания серы и значительного выхода дистиллятов, прежде всего дизтоплива.

Китай и Индия существенно нарастили импорт российской нефти после того, как большинство стран Европы и США прекратили прямой импорт из РФ после ее вторжения в Украину.

По словам трейдеров, ESPO с поставкой в Китае предлагается со скидкой примерно от 1 до 2 долларов за баррель против лондонской цены на нефть Brent. Для сравнения сорта Lula и Sapinhoa предлагаются с прибавкой около 10 долларов к эталону.

Трейдеры говорят, что российские сорта, такие как ESPO, являются одними из самых дешевых на спотовом рынке, учитывая их качество и производительность. При этом из РФ грузы могут быть доставлены в Китай примерно за пять дней, а из Бразилии – сроком до двух месяцев.

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Более дешевая российская нефть позволяет китайским компаниям зарабатывать на большей марже переработки в условиях наращивания объемов производства.