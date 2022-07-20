В Украине зарегистрировали два новых индустриальных парка

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Кабинет министров включил в Реестр индустриальных парков два новых парка из Черновицкой области - Хотин Invest и "Энергия Буковины".

Соответствующее решение правительство приняло 19 июля, сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Индустриальный парк "Хотин Invest" (г. Хотин Черновицкой области). Площадь 13,7244 га. Инициатор создания – Хотинский городской совет. Специализация – текстильная и деревообрабатывающая промышленность. Площадка имеет выгодное логистическое расположение: на пересечении автомагистрали Н-03 Житомир-Черновцы (часть Европейского автомобильного маршрута Е85) и Т2610, соединяющий г. Хотин с пунктом пересечения границы с Республикой Молдова в с. Мамалыга.

Индустриальный парк "Энергия Буковины" (с. Сербичаны Сокирянской территориальной общины Черновицкой области). Площадь 15,0093 га. Инициатор создания - Сокирянский городской совет. Специализация – деревообрабатывающая промышленность и пищевая промышленность. Рядом с территорией индустриального парка проходят автомобильная дорога Р-63 и железнодорожный путь (грузовая станция), которые соединяют Черновцы и Республику Молдова.

В настоящее время в Реестр индустриальных парков включено 55 промышленных площадок, из них 4 в 2022 году по новой процедуре, определенной изменениями в Закон Украины "Об индустриальных парках".

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский подписал два закона, предусматривающих налоговые и таможенные льготы для участников индустриальных парков. В частности:

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– освобождение от налога на прибыль на 10 лет при условии реинвестирования той части прибыли, которая освобождена от налогообложения;

– освобождение от импортного НДС и пошлины на оборудование для производства без права отчуждения этого оборудования в течение 5 лет;

– право органов местного самоуправления предоставлять льготы по отдельным местным налогам (налог на недвижимое имущество, плата за землю, земельный налог).

Экономическая правда