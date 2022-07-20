Благодаря обновлению ПП "Краковец" пропускная способность выросла более чем в половину

Среднесуточное количество грузовиков, выехавших из Украины через пункт пропуска "Краковец" на границе с Польшей за месяц после обновления в рамках проекта "Открытая граница", выросло на 51% – до 423.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.

"Реализация пилотного проекта на пункте "Краковец - Корчова" № позволила увеличить среднесуточное количество пропущенных в Польшу грузовиков на 51% и сократить очереди на границах", – отметили в Мининфраструктуры.

В ведомстве напомнили, что проект "Открытая граница" – это не только стратегическое развитие логистики на европейском направлении, но и один из проектов "выживания" для украинской экономики.

"В условиях блокады морских портов наращивание пропускных способностей автомобильных пунктов пропуска позволяет поддерживать украинских экспортеров и улучшать продовольственную ситуацию в мире", - добавили в сообщении.

В настоящее время на пункте пропуска продолжаются работы по обустройству площадок для простоя грузовиков, отдельного терминала для осмотра автобусов, способного пропускать до 50 транспортных средств в сутки и навеса над павильонами для таможенного и паспортного контроля.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, в ближайшее время планируется масштабировать "Открытую границу" на другие пункты пропуска. Среди приоритетов – самый загруженный пункт на украинско-польской границе "Ягодин - Дорогуск".

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Напоминаем:

20 июня на границе с Польшей возобновил работу обновленный пункт пропуска "Краковец - Корчова".

Количество полос для грузовиков увеличили с 4 до 10 и создали дополнительные павильоны для таможенного и паспортного контроля.

Также увеличили количество пограничников и таможенников в пункте пропуска. Для их работы польская сторона предоставила специальные контейнерные модули.

Экономическая правда