В Фонде госимущества надеются на скорейшую передачу шести ТЭЦ "Нафтогазу"
Передача шести государственных ТЭЦ "Нефтегаза" является приоритетом для Фонда госимущества Украины, ее необходимо завершить к началу отопительного сезона.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила и. главы ФГИ Ольга Батова.
"Что касается ТЭЦ, то передача их НАКу - это большой приоритет в моих задачах. Нам очень важно осуществить эту передачу к отопительному сезону, иначе я вижу огромные риски для начала", - сказала Батова.
По ее словам, уже осуществлены все оценки ТЭЦ и подготовлены рецензии на оценки, однако осталась оценка "Нафтогаза".
"К сожалению, только в конце июня Кабмин утвердил "Нафтогазу" оценщика, которого НАК избрал на конкурсе еще в феврале. Антимонопольный комитет до 1 июля также не работал по анализу и выдаче разрешений на концентрацию, а в этом случае концентрация действительно есть, потому что все шесть ТЭЦ будут у НАК", - рассказала руководитель Фонда о причинах задержки.
По ее словам, в настоящее время Антимонопольный комитет обратился в "Нафтогаз" с перечнем вопросов, какие обязательства согласится взять на себя как монополист на этом рынке.
"Надеюсь, что наша совместная работа по НАК и АМКУ даст результат в ближайшее время", - резюмировала Батова.
По ее словам, ФГИ было крайне сложно управлять ТЭЦ, поскольку они маржинально убыточны из-за тарифов ниже рыночных, к тому же средства за тепло в основном идут через коммунальные предприятия, которые не перечисляют их ТЭЦ в полном объеме.
В августе 2021 года Кабмин принял решение о передаче НАК "Нафтогаз Украины" пакетов акций (свыше 99%) АО "Днепровская ТЭЦ", ЧАО "Николаевская ТЭЦ", АО "Криворожская теплоцентраль", АО "Херсонская ТЭЦ", АО "Одесская , а также целостного имущественного комплекса ГП "Северодонецкая теплоэлектроцентраль".
Согласно протокольному решению с конца сентября. их передача в уставный капитал "Нафтогаза" должна была быть осуществлена до 1 мая 2022 года.
Экономическая правда