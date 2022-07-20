Netflix потерял почти миллион платных пользователей во втором квартале

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Во втором квартале 2022 года стриминговая платформа Netflix потеряла 970 тысяч подписчиков.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что этот показатель лучше, чем прогнозируемый отток 2 млн платных фолловеров.

Но даже, несмотря на это, сервис прогнозирует прирост подписчиков на один млн по результатам третьего квартала.

В настоящее время платной подпиской на Netflix пользуются всего 220,67 млн ​​подписчиков по сравнению с 221,64 млн по итогам первого квартала.

Наибольший отток наблюдался в США и Канаде, здесь Netflix потерял 1,3 млн подписчиков даже несмотря на премьеру основных англоязычных сериалов, таких как четвертый сезон Stranger Things.

В Европе, Африке и на Среднем Востоке количество платных подписок снизилось на 770 тысяч, а вот в Латинской Америке, напротив, выросло на тысячу.

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Азиатско-Тихоокеанский регион наоборот принес платформе больше подписчиков в течение квартала – 1,08 млн человек.

Потеря подписчиков Netflix стала тревожным звоночком для компании, имевшей большие бюджеты и щедро тратившую средства. После отчета о прибылях за I квартал Netflix перешел в режим капитального ремонта. В частности, стриммер:

совершил несколько раундов увольнений, последнее из которых привело к потере 300 сотрудников и 70 млн долл. в виде расходов на увольнение;

пересмотрел стратегию кино, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве, но лучших проектах, отойдя от низкобюджетных тарифов;

ускорил внедрение уровня подписки с поддержкой рекламы благодаря партнерству с Microsoft, которая будет заниматься продажами и техникой потоковой компании.

Во втором квартале, согласно письму Netflix акционерам, выручка достигла 7,97 млрд дол. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом частично из-за укрепления доллара. Чистая прибыль составила 1,44 млрд дол.

Напоминаем:

Акции Netflix подешевели на 25% после публикации отчетности, в которой видеосервис впервые за 10 лет сообщил о снижении общего количества своих подписчиков в мире в I квартале 2022 года.