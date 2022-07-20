Netflix потерял почти миллион платных пользователей во втором квартале
Во втором квартале 2022 года стриминговая платформа Netflix потеряла 970 тысяч подписчиков.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что этот показатель лучше, чем прогнозируемый отток 2 млн платных фолловеров.
Но даже, несмотря на это, сервис прогнозирует прирост подписчиков на один млн по результатам третьего квартала.
В настоящее время платной подпиской на Netflix пользуются всего 220,67 млн подписчиков по сравнению с 221,64 млн по итогам первого квартала.
Наибольший отток наблюдался в США и Канаде, здесь Netflix потерял 1,3 млн подписчиков даже несмотря на премьеру основных англоязычных сериалов, таких как четвертый сезон Stranger Things.
В Европе, Африке и на Среднем Востоке количество платных подписок снизилось на 770 тысяч, а вот в Латинской Америке, напротив, выросло на тысячу.
Азиатско-Тихоокеанский регион наоборот принес платформе больше подписчиков в течение квартала – 1,08 млн человек.
Потеря подписчиков Netflix стала тревожным звоночком для компании, имевшей большие бюджеты и щедро тратившую средства. После отчета о прибылях за I квартал Netflix перешел в режим капитального ремонта. В частности, стриммер:
- совершил несколько раундов увольнений, последнее из которых привело к потере 300 сотрудников и 70 млн долл. в виде расходов на увольнение;
- пересмотрел стратегию кино, чтобы сосредоточиться на меньшем количестве, но лучших проектах, отойдя от низкобюджетных тарифов;
- ускорил внедрение уровня подписки с поддержкой рекламы благодаря партнерству с Microsoft, которая будет заниматься продажами и техникой потоковой компании.
Во втором квартале, согласно письму Netflix акционерам, выручка достигла 7,97 млрд дол. Это на 8% больше по сравнению с прошлым годом частично из-за укрепления доллара. Чистая прибыль составила 1,44 млрд дол.
Напоминаем:
Акции Netflix подешевели на 25% после публикации отчетности, в которой видеосервис впервые за 10 лет сообщил о снижении общего количества своих подписчиков в мире в I квартале 2022 года.