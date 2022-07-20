Почти весь топ-менеджмент "Ростеха" не находится под санкциями ЕС и партнеров – исследование
Под санкции ЕС, Великобритании и Украины не попали 8 из 9 топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех". США ввели санкции против всех руководителей ключевых должностей "Ростеха" включительно с гендиректором Сергеем Чемезовым.
Об этом сообщает руппа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных санкций против РФ.
Так, под санкциями ЕС, Великобритании и Украины до сих пор не находятся:
- Игорь Завьялов (заместитель генерального директора, член правления)
- Владимир Артяков (заместитель генерального директора)\
- Дмитрий Леликов (заместитель генерального директора)
- Максим Выборных (заместитель генерального директора)
- Александр Назаров (заместитель генерального директора)
- Николай Волобуев (управляющий директор)
- Олег Евтушенко (исполнительный директор)
- Наталья Борисова (главная бухгалтер, член правления).
Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Новая Зеландия также не ввели санкции на руководство российской государственной корпорации "Ростех".
В то же время США наложили санкции на весь перечень топ-менеджеров корпорации, включая ее руководителя Сергея Чемезова.
"Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур РФ, а также давним другом и соратником Владимира Путина. История взаимоотношений Чемезова и Путина начались еще в Немецкой Демократической Республике, где российские чиновники работали вместе по линии КГБ.
Чемезов является членом бюро Высшего совета правящей партии России "Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет Ростех с даты его создания – с 2007 года", - говорится в сообщении.
При этом корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", Концерн Калашников и другие.
Ранее в Trap Aggressor сообщили, что под санкции ЕС не попали семь членов Военно-промышленной комиссии РФ, из которых пятеро также не находятся под санкциями США и Великобритании.
Комиссия, главой которой является Путин, координирует деятельность органов исполнительной власти по вопросам реализации основ военно-технической политики РФ и основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса.
Она занимается развитием оборонно-промышленного комплекса, мобилизационной подготовкой экономики страны, созданием вооружения, спецтехники и формированием государственного оборонного заказа РФ.
Экономическая правда