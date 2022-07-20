Почти весь топ-менеджмент "Ростеха" не находится под санкциями ЕС и партнеров – исследование

Под санкции ЕС, Великобритании и Украины не попали 8 из 9 топ-менеджеров главной российской оборонной корпорации "Ростех". США ввели санкции против всех руководителей ключевых должностей "Ростеха" включительно с гендиректором Сергеем Чемезовым.

Об этом сообщает руппа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных санкций против РФ.

Так, под санкциями ЕС, Великобритании и Украины до сих пор не находятся:

Игорь Завьялов (заместитель генерального директора, член правления)

Владимир Артяков (заместитель генерального директора)\

Дмитрий Леликов (заместитель генерального директора)

Максим Выборных (заместитель генерального директора)

Александр Назаров (заместитель генерального директора)

Николай Волобуев (управляющий директор)

Олег Евтушенко (исполнительный директор)

Наталья Борисова (главная бухгалтер, член правления).

Канада, Швейцария, Австралия, Япония и Новая Зеландия также не ввели санкции на руководство российской государственной корпорации "Ростех".

В то же время США наложили санкции на весь перечень топ-менеджеров корпорации, включая ее руководителя Сергея Чемезова.

"Чемезов является одной из наиболее влиятельных фигур РФ, а также давним другом и соратником Владимира Путина. История взаимоотношений Чемезова и Путина начались еще в Немецкой Демократической Республике, где российские чиновники работали вместе по линии КГБ.

Чемезов является членом бюро Высшего совета правящей партии России "Единая Россия". Последние 15 лет возглавляет Ростех с даты его создания – с 2007 года", - говорится в сообщении.

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При этом корпорация "Ростех" является ключевой структурой российского оборонно-промышленного комплекса, в которую входят более 700 компаний и организаций, в том числе АВТОВАЗ, КАМАЗ, "Вертолеты России", "Уралвагонзавод", "Росэлектроника", Концерн Калашников и другие.

Ранее в Trap Aggressor сообщили, что под санкции ЕС не попали семь членов Военно-промышленной комиссии РФ, из которых пятеро также не находятся под санкциями США и Великобритании.

Комиссия, главой которой является Путин, координирует деятельность органов исполнительной власти по вопросам реализации основ военно-технической политики РФ и основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса.

Она занимается развитием оборонно-промышленного комплекса, мобилизационной подготовкой экономики страны, созданием вооружения, спецтехники и формированием государственного оборонного заказа РФ.

Экономическая правда