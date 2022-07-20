Газовый шантаж: Северный поток может заработать, но РФ выдвигает условия

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Россия говорит, что планирует возобновить поставки газа через Северный поток-1, но угрожает поставкой только 20% мощности в случае, если государству-агрессору не вернут турбины для компрессорной станции.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина после саммита в Иране.

"Если часть попавшего под санкции трубопровода не будет возвращена в Россию, то на следующей неделе звено будет работать лишь на 20% от мощности, поскольку тогда другая часть, которая сейчас находится в России, должна пойти на техническое обслуживание", - заявил Путин.

Несмотря на возражения со стороны Украины, Канада все же вернет Германии отремонтированную российскую турбину, необходимую ей для газопровода "Северный поток-1".

"Если придет и другое, будут работать обе. Если нет, то только одна – так что в день будет закачиваться 30 миллионов кубометров", – добавил он.

На данный момент крупнейший трубопровод в Европу находится в ремонте и должен возобновить работу в четверг, 21 июля. Европейская комиссия не ожидает возобновления работы трубопровода после ремонта. До того как войти в ремонт, газопровод использовался всего на 40% мощности в стремлении России сократить поставки в регион.

Турбины необходимы РФ для компрессорной станции Портовая, где берет старт "Северный поток-1". Станция имеет шесть основных газовых турбин, позволяющих создавать достаточное давление для передачи газа на большое расстояние. По данным "Газпрома", только две из них работали до того, как "Северный поток" закрыли на техническое обслуживание в начале этого месяца. Другие компоненты нуждались в обслуживании их производителем, Siemens Energy.

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Одна турбина застряла в Канаде, где ее ремонтировали, из-за санкций против Москвы, но в конце концов будет возвращена Германии. Канада выпустила компонент в Германию после призыва из Берлина, и остальные турбины теперь могут пройти схожим путем. Но нет ясности относительно того, когда это может произойти, как нет подробностей о состоянии других двух турбин.