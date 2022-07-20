Турция планирует отказаться от доллара в платежах за российские энергоносители – Bloomberg

Турция планирует отказаться от доллара в платежах за российские энергоносители – по словам турецких чиновников, страны рассматривают возможность использования лиры.

Об этом пишет Bloomberg.

По словам турецких чиновников, знакомых с этим вопросом, президент Турции Эрдоган во время встречи с президентом РФ Путиным в Тегеране обсудит оплату импортируемых российских энергоресурсов в валютах, отличных от доллара США.

Один из чиновников уточнил, что рассматриваемый механизм может позволить Анкаре использовать турецкие лиры для импорта энергоносителей, экономя свои валютные резервы.

А платежи в турецкой валюте могут быть использованы Москвой для финансирования закупок Россией товаров и услуг у турецких поставщиков.

Также рубли должны стать частью любого торгового соглашения между двумя странами, говорит собеседник агентства.

"Россия остается важным источником поставки энергоресурсов для Турции. Она обеспечила четверть импорта сырой нефти в Турцию и около 45% закупок природного газа в прошлом году, что дало Москве огромное положительное сальдо в двусторонней торговле.

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В прошлом году экспорт Турции в Россию составил 6,5 миллиарда долларов, а импорт из России – 29 миллиардов долларов. Также миллионы россиян отдыхают на средиземноморском побережье Турции, тратя на путешествия миллиарды долларов", – пишет Bloomberg.

Экономическая правда