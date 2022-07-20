Японский производитель стали Nippon провел самую дорогую в истории страны закупку СПГ – СМИ

Японский Nippon Steel Corp – второй крупнейший производитель стали в мире – приобрела партию сжиженного природного газа (СПГ) по самой высокой цене в истории страны на фоне растущих опасений по поводу срывов поставок СПГ из России.

Об этом пишет Reuters.

Nippon приобрела партию СПГ с доставкой в ​​сентябре по цене 41 доллар за миллион британских тепловых единиц, пишет агентство со ссылкой на 2 источника, не предоставивших дополнительных подробностей.

"Исходя из стандартного размера судна LNGC (перевозчик сжиженного природного газа), стоимость груза составит от $132 до 135 млн в зависимости от допустимой погрузки", - сообщил источник.

При этом агентство не сообщает, у кого именно компания приобрела СПГ.

"Бедная ресурсами Япония сталкивается с историческим риском энергетической безопасности, поскольку напряженность в отношениях с Москвой усиливается, усиливая угрозу перебоев в поставках газа", - констатирует Reuters.

Япония, крупнейший импортер СПГ, возлагается преимущественно на долгосрочные контракты на СПГ, которые обычно намного дешевле, но за последние несколько месяцев коммунальные предприятия были вынуждены выходить на спотовый рынок, чтобы удовлетворить спрос.

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Недавно Россия полностью захватила контроль над газонефтяным проектом "Сахалин-2", в котором Shell и японские инвесторы владеют чуть менее 50%, что усугубляет угрозу перебоев в поставках газа в Японию.

Экономическая правда