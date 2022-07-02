Нафтогаз получил 8,5 миллиарда на импорт газа
Суббота, 2 июля 2022, 16:43 -
Правительственное решение об уменьшении базового норматива уплаты дивидендов с 95% до 30% позволило Нафтогазу направить 8.5 миллиарда на импорт природного газа для прохождения отопительного сезона.
Об этом написал глава компании Юрий Витренко.
Он добавил, что "Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 1,6 млрд.
"Нафтегаз имеет ресурс быть донором госбюджета и аккумулировать средства на закупку газа на следующую зиму", - сказал Витренко.
Напоминаем:
В марте "Нафтогаз" авансом перечислил в государственный бюджет 2,3 млрд грн дивидендов, это 95% объема чистой прибыли, предусмотренной финансовым планом на 2021 год.