Нафтогаз получил 8,5 миллиарда на импорт газа

Правительственное решение об уменьшении базового норматива уплаты дивидендов с 95% до 30% позволило Нафтогазу направить 8.5 миллиарда на импорт природного газа для прохождения отопительного сезона.

Об этом написал глава компании Юрий Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 1,6 млрд.

"Нафтегаз имеет ресурс быть донором госбюджета и аккумулировать средства на закупку газа на следующую зиму", - сказал Витренко.

Напоминаем:

В марте "Нафтогаз" авансом перечислил в государственный бюджет 2,3 млрд грн дивидендов, это 95% объема чистой прибыли, предусмотренной финансовым планом на 2021 год.