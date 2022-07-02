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Маркетинговый год завершился: в Минэкономики сказали, какая агропродукция принесла больше всего денег

Суббота, 2 июля 2022, 15:39 - Илья Колдомасов

За маркетинговый год 2021/2022 Украина экспортировала 61,52 миллиона тонн зерновых и масличных стоимостью 22,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Так, больше всего принесли денег:

  • подсолнечное масло – 4,3 млн тонн, 5,8 млрд долларов
  • кукуруза – 23,54 млн тонн, 5,8 млрд долларов
  • пшеница -18,7 млн ​​тонн, 4,8 млрд долларов
  • рапс – 2,7 млн ​​тонн, 1,7 млрд долларов
  • ячмень – 5,74 млн тонн, 1,3 млрд долларов

"И это несмотря на 4 месяца заблокированных портов. И что я хочу пожелать - чтобы за маркетинговый год 22/23 мы экспортировали столько же", - резюмировал он.

агросектор
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