Маркетинговый год завершился: в Минэкономики сказали, какая агропродукция принесла больше всего денег

За маркетинговый год 2021/2022 Украина экспортировала 61,52 миллиона тонн зерновых и масличных стоимостью 22,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Так, больше всего принесли денег:

подсолнечное масло – 4,3 млн тонн, 5,8 млрд долларов

кукуруза – 23,54 млн тонн, 5,8 млрд долларов

пшеница -18,7 млн ​​тонн, 4,8 млрд долларов

рапс – 2,7 млн ​​тонн, 1,7 млрд долларов

ячмень – 5,74 млн тонн, 1,3 млрд долларов

"И это несмотря на 4 месяца заблокированных портов. И что я хочу пожелать - чтобы за маркетинговый год 22/23 мы экспортировали столько же", - резюмировал он.