Маркетинговый год завершился: в Минэкономики сказали, какая агропродукция принесла больше всего денег
Суббота, 2 июля 2022, 15:39 -
За маркетинговый год 2021/2022 Украина экспортировала 61,52 миллиона тонн зерновых и масличных стоимостью 22,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщил замминистра экономики Украины Тарас Качка.
Так, больше всего принесли денег:
- подсолнечное масло – 4,3 млн тонн, 5,8 млрд долларов
- кукуруза – 23,54 млн тонн, 5,8 млрд долларов
- пшеница -18,7 млн тонн, 4,8 млрд долларов
- рапс – 2,7 млн тонн, 1,7 млрд долларов
- ячмень – 5,74 млн тонн, 1,3 млрд долларов
"И это несмотря на 4 месяца заблокированных портов. И что я хочу пожелать - чтобы за маркетинговый год 22/23 мы экспортировали столько же", - резюмировал он.