За год рынка земли было почти 90 тысяч сделок купли-продажи

За год работы рынка земли заключено более 105 тысяч сделок, в том числе 88 тысяч сделок купли-продажи земли с общей стоимостью более 7 миллиардов.

Об этом сообщает Минагро.

На начало полномасштабного вторжения России было заключено более 102 тыс сделок, отчуждено 245 тыс га с/х земель с около 32,5 млн га. Сейчас таких сделок – более 105 тыс.

А из-за российской агрессии не произошло более 50 тыс сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили 4,2 млрд грн.

Средневзвешенная цена за гектар сейчас в основном на 30 % больше цены, которая была год назад, и составляет 37 900 грн за гектар.

Напомним:

Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель – операции с ними должны проводиться и дальше.