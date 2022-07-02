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За год рынка земли было почти 90 тысяч сделок купли-продажи

Суббота, 2 июля 2022, 13:00 - Илья Колдомасов

За год работы рынка земли заключено более 105 тысяч сделок, в том числе 88 тысяч сделок купли-продажи земли с общей стоимостью более 7 миллиардов.

Об этом сообщает Минагро.

На начало полномасштабного вторжения России было заключено более 102 тыс  сделок, отчуждено 245 тыс га с/х земель с около 32,5 млн га. Сейчас таких сделок – более 105 тыс.

А из-за российской агрессии не произошло более 50 тыс сделок купли-продажи земли, а землевладельцы недополучили 4,2 млрд грн.

Средневзвешенная цена за гектар сейчас в основном на 30 % больше цены, которая была год назад, и составляет 37 900 грн за гектар.

Напомним:

Верховная Рада разрешила не проводить аукционы по аренде с/х земли государственной и коммунальной собственности на период военного положения. Но это не касается всех других видов земель – операции с ними должны проводиться и дальше.

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