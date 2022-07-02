Нафтогаз призвал клиентов вовремя сообщить облгазам объемы потребленного газа

Нафтогаз попросил клиентов передать данные по правильным объемам потребленного газа облгазам до 5 июля.

Об этом говорится в соцсетях компании.

"Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно", - говорится в сообщении.

Там также напомнили, что передать показания можно на сайте, чатботе облгаза, или по телефону контакт-центра.

"Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРС загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРС", - резюмировали в Нафтогазе.