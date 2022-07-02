Нафтогаз призвал клиентов вовремя сообщить облгазам объемы потребленного газа
Суббота, 2 июля 2022, 10:31 -
Нафтогаз попросил клиентов передать данные по правильным объемам потребленного газа облгазам до 5 июля.
Об этом говорится в соцсетях компании.
"Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1 по 5 число ежемесячно", - говорится в сообщении.
Там также напомнили, что передать показания можно на сайте, чатботе облгаза, или по телефону контакт-центра.
"Если клиент не передал показания счетчика или передал их поздно, оператор ГРС загружает на платформу предельные объемы потребления в соответствии с Кодексом ГРС", - резюмировали в Нафтогазе.