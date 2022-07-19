Украина стала ассоциированным членом Международного энергетического агентства

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Украина и Международное энергетическое агентство подписали Декларацию об ассоциации, которая позволит участвовать в заседаниях постоянных групп и комитетов МЭА, а также во встречах министров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Соответствующее соглашение министр энергетики Герман Галущенко и исполнительный директор МЭА Фатих Бироль подписали во вторник в Варшаве.

В министерстве отмечают, что ассоциация открывает "новый этап многолетнего партнерства между Украиной и МЭА" для углубления сотрудничества в сфере энергетической безопасности, зеленого перехода и мер по восстановлению.

Теперь Украина получит платформу для регулярного диалога с агентством, его странами-членами. странами-кандидатами на членство и другими ассоциированными странами посредством участия в заседаниях постоянных групп и комитетов МЭА, а также во встречах министров.

Стороны планируют сотрудничать, в частности, по направлению анализа энергетического рынка, восстановления энергетической системы, энергетической безопасности, энергоэффективности, ускорения энергетического перехода, развития устойчивой системы, а также водорода и биометана.

Кроме того, стороны обязуются сотрудничать в рамках ряда конкретных инициатив, которые будут согласовываться отдельно в совместных двухлетних программах работы.

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