В Минцифре прокомментировали слухи о "Дия Банке"

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров опроверг информацию о работе ведомства над созданием "Дия Банка".

Об этом он написал в своем Telegram.

"Во время развития Моно, Sense, А-Банк, Спортбанк — в этом просто нет нужды. Государство никогда не сделает что-нибудь покруче. Сервисы для финтеха – да, здесь win-win", – прокомментировал министр.

В качестве примера успешного кейса он напомнил, что 13 июля украинцы открыли 80 тысяч счетов в банках онлайн, используя шеринг электронного паспорта в "Дии".

"Мы за то, чтобы создавать возможности для бизнеса, а не конкурировать, используя монопольный доступ.

Поэтому новые финтех-сервисы, да. Здесь мы произведем еще много революционных продуктов. И скоро вы о них услышите", – анонсировал Федоров.

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СМИ со ссылкой на источники в Минцифре сообщили, что ведомство работает над созданием собственного необанка – "Действие Банка", который поможет привлечь как можно больше украинцев в механизм соцвыплат с помощью карт.