Все разделы
Укр / Рус

Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны регионах

Вторник, 19 июля 2022, 17:55 - Алексей Павлыш

Кабинет министров перераспределил 500 млн грн на восстановление и восстановление поврежденной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это средства государства в рамках совместного с ЕБРР проекта.

"Сейчас мы их направляем на первоочередные нужды наших граждан и наших общин. То есть, общая сумма на восстановление регионов, которую выделило правительство с начала войны, фактически уже составляет 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По состоянию на 13 июля объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) составляет не менее $95.5 млрд или более 2.6 трлн гривен - свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute ( аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Читайте также: План Маршалла с полей Лугано: как будут отстраивать Украину за 750 миллиардов долларов

Экономическая правда

ВИДЕО ДНЯ
Кабмин деньги война инфрастуктура ЕБРР
Материалы по теме
Правительство продлило действие фиксированного тарифа на газ для теплокоммунэнерго 19 июля 2022, 17:46
Правительство одобрило привлечение очередного гранта от США на 4,5 миллиарда долларов 19 июля 2022, 17:27
Новым министром соцполитики стал человек из Офиса президента 19 июля 2022, 12:53
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте