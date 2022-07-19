Кабмин выделил 500 миллионов на восстановление инфраструктуры в пострадавших от войны регионах

Кабинет министров перераспределил 500 млн грн на восстановление и восстановление поврежденной инфраструктуры в пострадавших от войны регионах.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это средства государства в рамках совместного с ЕБРР проекта.

"Сейчас мы их направляем на первоочередные нужды наших граждан и наших общин. То есть, общая сумма на восстановление регионов, которую выделило правительство с начала войны, фактически уже составляет 3 млрд грн", - отметил Шмыгаль.

По состоянию на 13 июля объем прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры (в денежном эквиваленте) составляет не менее $95.5 млрд или более 2.6 трлн гривен - свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта "Россия заплатит" командой KSE Institute ( аналитическое подразделение Киевской школы экономики) при поддержке Офиса Президента Украины, Министерства экономики, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Читайте также: План Маршалла с полей Лугано: как будут отстраивать Украину за 750 миллиардов долларов

Экономическая правда