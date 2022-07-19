Нацбанк расширяет использование электронных документов для аудиторов

Нацбанк Украины обновил положения об организации внутреннего аудита в банках для внедрения безбумажных технологий в финансовом секторе.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что изменения предусматривают создание предпосылок внедрения безбумажных технологий в финансовом секторе.

В частности, вводятся изменения в положение №311, согласно которым:

внутренним аудиторам банка предоставляется право использовать для проверки не только бумажные, но и электронные документы;

уточняется форма (с опцией предоставления как в бумажной, так и в электронной форме) и порядок предоставления банком Национальному банку документов.

Согласно изменениям в Положение № 50, банк будет иметь право предоставлять регулятору (по его запросу, а также уполномоченным работникам Нацбанка при осуществлении инспекционной проверки) копию внутрибанковского положения в сфере потребительского кредитования как в бумажном, так и в электронном виде.

Также, учитывая предложения банковского сообщества, в соответствии с изменениями в Положение № 50:

отменяется требование к банку относительно размещения на его веб-странице фотографии физического лица – кредитного посредника, физического лица-предпринимателя – кредитного посредника;

вместо справки налогового органа для подтверждения деловой репутации физического лица – кредитного посредника, физического лица-предпринимателя – кредитного посредника, руководителя (лица, исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося кредитным посредником, а также работников кредитного посредника, осуществляющих обслуживание потребителей, будет использоваться информация соответствующего органа о состоянии расчетов налогоплательщика с бюджетом (о том, есть или нет у плательщика задолженности по уплате налогов, сборов).

Экономическая правда