Рада на время войны отменил ответственность за неподачу финотчетности

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7378 – он предусматривает освобождение от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения или состояния войны.

Документ в целом поддержали 306 народных депутатов, сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк.

По его словам, дерегуляционные новации направлены на помощь бизнесу во время войны.

Так, обнародование финансовой отчетности вместе с соответствующими отчетами за весь период необнародования финансовой отчетности откладывается до отмены военного положения (за три месяца после).

Также во время военного положения и трех месяцев после его окончания бизнес освобождается от ответственности за нарушение требований своевременности и полноты обнародования финансовой отчетности.

Кроме этого, Рада приняла во втором чтении законопроект №6244, предусматривающий освобождение от обязательного составления и представления консолидированной финансовой отчетности малые и средние группы предприятий.

Документ поддержали 302 нардепа.

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Экономическая правда