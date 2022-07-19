"Инновационный" вагоностроительный завод в России продлил трехмесячный простой

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Тихвинский вагоностроительный завод в Российской Федерации, входящий в холдинг "ОВК", продлил простой до конца июля.

Об этом сообщает ЦТС.

С приказом о продлении периода простоя работников предприятия ознакомили в конце прошлой недели. Сам документ был подписан управляющим директором завода 14 июля.

Завод планировал возобновить работу 18 июля.

Тихвинский вагоностроительный завод пошел в первый в истории предприятия простой в начале мая. Завод называют одним из самых современных предприятий в России. Его связывают с президентом страны Владимиром Путиным. Он неоднократно посещал предприятие, в частности, во время открытия в 2012 году.

На заводе производят так называемые инновационные вагоны (с повышенной нагрузкой на ось). Их выпуск в России сейчас затруднен из-за ухода с рынка европейских и американских производителей подшипников в результате масштабной агрессии России против Украины.