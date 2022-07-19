Крупные мировые нефтесервисные компании еще не смогли выйти из России – исследование

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Международные нефтесервисные компании Baker Hughes (США), Halliburton (США), Schlumberger (Нидерланды) и Weatherford (США) ищут пути выхода с российского рынка, однако сейчас компании все еще остаются в стране.

Об этом говорится в результатах исследования KSE Institute.

Нефтесервисные компании предоставляют услуги геологоразведки, производят оборудование для бурения скважин, обслуживают трубопроводы и разрабатывают ИТ-решения для нефтегазовой отрасли.

По данным Vygon Consulting, опубликованным в российских СМИ, доля Schlumberger на российском рынке нефтесервиса достигает 8%, Weatherford – 3%, а Halliburton и Baker Hughes – по 2%.

"Доля рынка небольшая, но в некоторых сферах зависимость существенная. Передовые технологии международных компаний необходимы для разработки сложных месторождений, геологической разведки, повышения добычи нефти и программного обеспечения для нефтегазовых компаний", – говорится в пресс-релизе.

Первые санкции по деятельности компаний США ввели 8 марта 2022 года. США ввели ограничения на экспорт в Россию оборудования для добычи нефти и газа.

В ответ Weatherford, Baker Hughes и Schlumberger объявили, что прекращают все новые инвестиции, не будут браться за новые проекты и не будут поставлять новое оборудование. Эти санкции не запретили реализацию текущих проектов. Только компания Halliburton объявила о сворачивании всех своих операций. Хотя это не произошло сразу, компания остается на рынке, как и ее конкуренты.

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Среди указанных компаний Schlumberger имеет наибольшую зависимость от российского рынка. По оценкам JPMorgan, доля РФ в общих доходах компаний составляет 8%. Для Weatherford это 5-7%. Для Baker Hughes – до 5%, а для Halliburton – всего 2%.

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Экономическая правда