Минэнерго прорабатывает вопрос создания единого гострейдера электроэнергии

Министерство энергетики Украины прорабатывает вопрос создания единого государственного трейдера электроэнергии на базе АК "Энергетическая компания Украины".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил министр Герман Галущенко.

"Этот вопрос не мертв. Он в процессе. Поэтому и передали АК "ЭКУ" в Минэкономики, потому что в таком случае компания не может быть под Минэнерго, чтобы не нарушать наши европейские обязательства", - пояснил министр.

По его словам, трейдер будет таким же участником рынка, как любой другой, а главным поставщиком электроэнергии ему будет государственная генерация.

"Речь не идет о монополии, каких-то специальных правилах или эксклюзивных исключениях для государства - правила останутся на всех одинаковые", - отметил Галущенко.

По словам министра, этой идее оказывается определенное сопротивление, но она, прежде всего, направлена ​​на защиту интересов государства.

В конце июня правительство передало Министерству экономики полномочия по управлению 100% государственных акций в уставном капитале акционерного общества "Энергетическая компания Украины", которые находились в управлении Минэнерго.

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"22 июня руководителем компании, видом деятельности которой в последнее время определена торговля электроэнергией, назначили бывшего главу трейдинговой компании группы ДТЭК "Д.Трейдинг" Виталия Бутенко, также являющегося владельцем ООО "ТЭТ групп", известного импортом электроэнергии из Беларуси в прошлом году", - пишет "Интерфакс-Украина".

Экономическая правда