Рада приняла закон для фрилансеров

Верховная Рада 18 июля приняла законопроект №5161 о нестандартных формах занятости (фриланс).

Документ поддержали 269 народных депутатов, говорится на сайте Рады.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект вводит новую особую форму трудового договора - трудовой договор с нефиксированным рабочим временем.

Такие трудовые договоры вводятся в качестве альтернативы договорам гражданско-правового характера.

При этом работник сможет совмещать легальную работу у нескольких работодателей и будет иметь базовые социальные гарантии (обеспечение больничными, отпусками, достаточным уровнем зарплаты и т.п.).

В документе говорится, что количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10% от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Также предполагается, что работодатель не может запрещать или создавать препятствия работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, выполнять работу по другому трудовому договору у другого работодателя.

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Заработная плата будет выплачиваться за фактически отработанное время или фактически выполненную работу.

Минимальная продолжительность рабочего времени в течение календарного месяца – 32 часа.

Экономическая правда