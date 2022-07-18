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В Украине арестовали белорусские локомотивы, перевозившие товары для обеспечения армии РФ

Понедельник, 18 июля 2022, 18:04 - Алексей Павлыш

Суд арестовал три тепловоза госпредприятия "Белорусская железная дорога", транспортировавших оккупационные подразделения ВС РФ.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры.

Примерная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 млн грн.

 

"Россия использовала железнодорожную инфраструктуру Беларуси для подготовки к полномасштабному вторжению в Украину. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны.

В дальнейшем они участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение этих тепловозов на территории Киевщины и идентифицировали их использование в преступлениях против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

 

В прокуратуре добавили, что белорусские локомотивы передали в управление АРМА.

Экономическая правда

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