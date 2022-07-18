В Великобритании появится магистраль для дронов

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Британские власти выделят более 12 миллионов фунтов стерлингов для создания крупнейшей в мире воздушной магистрали для беспилотников.

Об этом пишет BBC.

Проект Skynet должен быть реализован в течение следующих двух лет. Воздушная магистраль протяженностью 264 км будет соединять английские города Рединг, Оксфорд, Милтон-Кинс, Кембридж, Ковентри и Регби.

Технология использует наземные датчики, установленные вдоль магистрали, которые в режиме реального времени позволяют увидеть, где в воздушном пространстве находятся дроны. Эти данные затем анализируются системой управления трафиком – своего рода системой контроля воздушного движения для дронов, – которая направляет их по маршрутам и предотвращает столкновения между ними.

Отмечается, что Skynet является частью пакета финансирования британского правительства аэрокосмической отрасли, на которую в целом будет выделено 273 миллиона фунтов стерлингов.

Другие проекты, получающие финансирование, включают дроны, которые будут доставлять почту на острова Силли и лекарства по всей Шотландии.