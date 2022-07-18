Немецкий фонд, финансировавший "Северный поток-2", хочет разорвать все связи с проектом – СМИ

Немецкий фонд, созданный для помощи российскому "Газпрому" в достройке газопровода "Северный поток-2", хочет выплатить 12 млн евро, чтобы закрыть свои обязательства перед дочерней компанией Nord Stream AG.

Об этом пишет Reuters.

При этом, пока непонятно, может ли компания провести необходимые финансовые транзакции, учитывая санкции ЕС против России.

Созданный в 2021 году на пожертвование 20 млн евро от Nord Stream AG и 200 тыс евро от правительства земли Мекленбург – Передняя Померания, фонд имел коммерческий департамент, предназначенный для закупки и владения имуществом, необходимым для завершения проекта.

В феврале Германия остановила трубопровод стоимостью 11 миллиардов долларов после того, как отношения с Москвой испортились перед вторжением России в Украину.

После этого объявили о ликвидации фонда.

По словам главы фонда Эрвина Селеринга, организация хочет разорвать все связи с "Северным потоком-2", выплатив 12 млн евро своих обязательств зарегистрированной в Швейцарии компании Nord Stream 2 AG, которая завершила прокладку газопровода Балтийским морем в прошлом году.

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При этом около 10 млн евро из общего бюджета поступили от продажи оборудования и материалов, в свое время профинансированных "Северным потоком -2". Также фонд возместит 2 млн евро всевозможных предоплат.

Экономическая правда