Германия возобновит работу 16 ТЭС

Германия запускает 16 неактивных электростанций (ТЭС), работающих на угле и нефти, и продлевает срок эксплуатации еще для 11.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает DW.

Такой шаг вызван сокращением поставок энергоносителей из России. По словам Шольца, это лишь временный шаг, и Германия не намерена отказываться от целей в сфере защиты климата.

"Наша цель остается неизменной – мы хотим быть одной из первых промышленно развитых стран, достигшей углеродной нейтральности", – он, добавив, что планы Германии достичь этого показателя к 2045 году не изменились.

Напоминаем:

Крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС "Северный поток 1" до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что Россия возобновит экспорт после этой даты.

Операторы подземных газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из России в июле к ноябрю емкости будут заполнены лишь на 65–71% при достаточном для энергобезопасности региона нормативе в 80%.

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Германия с момента начала большой войны сократила свою зависимость от российского газового импорта с 55 до 35%, но в масштабах ее экономики и этот показатель чрезвычайно велик.