AmWorks по-украински: более 4 тысяч работодателей за компенсацию от государства взяли на работу ВПО

Более 4,4 тысяч работодателей воспользовались программой компенсации затрат на оплату труда за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Минэкономики.

Там отметили, что работу получили почти 7,4 тысяч украинцев. А с начала действия программы работодателям выплачено 37,3 млн. компенсаций.

Напоминаем:

Работодатели могут получить государственную выплату 6,5 тысячи гривен за каждого рабочего из числа ВПЛ. Компенсация предоставляется в течение 2 месяцев с даты трудоустройства человека.

Чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен отвечать следующим критериям:

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стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;

представить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год;