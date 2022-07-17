AmWorks по-украински: более 4 тысяч работодателей за компенсацию от государства взяли на работу ВПО
Воскресенье, 17 июля 2022, 15:14 -
Более 4,4 тысяч работодателей воспользовались программой компенсации затрат на оплату труда за трудоустроенных внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает Минэкономики.
Там отметили, что работу получили почти 7,4 тысяч украинцев. А с начала действия программы работодателям выплачено 37,3 млн. компенсаций.
Напоминаем:
Работодатели могут получить государственную выплату 6,5 тысячи гривен за каждого рабочего из числа ВПЛ. Компенсация предоставляется в течение 2 месяцев с даты трудоустройства человека.
Чтобы получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ, работодатель должен отвечать следующим критериям:
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- стоять на учете как плательщик единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- представить налоговую отчетность за 4 квартал 2021 года или весь 2021 год;
- не являться бюджетной организацией или фондом социального страхования.