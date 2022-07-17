Новая почта будет выходить на европейский рынок, первая на очереди Польша
Воскресенье, 17 июля 2022, 14:05 -
Новая почта планируем выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022.
Об этом LIGA.net сказала директор по управлению репутацией компании Елена Плахова.
По планам компании прежде всего выходить в те страны, которые граничат с Украиной: Польша, Словакия, Румыния. "Это будет первый этап, а дальше мы будем смотреть, как оно там продвигается, и уже будем планировать второй этап и другие страны", — сказала Плахова.
В качестве одного из аргументов данного решения она назвала потребность переселенцев за границей в услугах компании.
Напоминаем:
Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.