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Новая почта будет выходить на европейский рынок, первая на очереди Польша

Воскресенье, 17 июля 2022, 14:05 - Илья Колдомасов

Новая почта планируем выходить на европейский рынок, первой в очереди стоит Польша, там компания хочет запуститься до конца 2022.

Об этом LIGA.net сказала директор по управлению репутацией компании Елена Плахова.

По планам компании прежде всего выходить в те страны, которые граничат с Украиной: Польша, Словакия, Румыния. "Это будет первый этап, а дальше мы будем смотреть, как оно там продвигается, и уже будем планировать второй этап и другие страны", — сказала Плахова.

В качестве одного из аргументов данного решения она назвала потребность переселенцев за границей в услугах компании.

Напоминаем:

Ранее "Новая почта" запустила доставку личных вещей в страны Европы.

Новая почта
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Экономическая правда
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