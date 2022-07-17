ЛУН: с начала большой войны введено в эксплуатацию 39 новостроек

Начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. Всего за время войны сдано 385 000 м2 жилья.

Об этом в своем пресс-релизе отмечает ЛУН.

Рекордсменом стала Киевская область, где в 6 жилых комплексов 97 900 квадратных метров жилья.

На втором месте – Львовская область, где в самом Львове 8 жилых комплексов получили сертификаты на 67 700 м2, а с 3 жилыми комплексами в области вместе сдали 88 900 квадратов.

В Одесской области введено в эксплуатацию 29 800 квадратных метров в трех жилых комплексах.

Напоминаем:

Кабмин разрешил на весь период военного положения и еще 3 месяца после, вводить в эксплуатацию дома без выполнения части отделки фасадных работ и благоустройства.

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