В РФ хотят отказаться от SWIFT
Воскресенье, 17 июля 2022, 10:00 -
Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, передает Медуза.
По его словам, в РФ хотят сделать так, чтобы в нем (SWIFT - ЭП) не было необходимости.
А помогать России в этом будут "партнерами из Турции и Китая".
Напоминаем:
Вследствие санкций Запада, ключевые банки РФ такие как ВТБ и Сбербанк отключены от международной системы SWIFT.