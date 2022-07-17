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Укр / Рус

В РФ хотят отказаться от SWIFT

Воскресенье, 17 июля 2022, 10:00 - Илья Колдомасов

Российские власти работают над тем, чтобы отказаться от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.

Об этом заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин, передает Медуза.

По его словам, в РФ хотят сделать так, чтобы в нем  (SWIFT - ЭП) не было необходимости.

А помогать России в этом будут "партнерами из Турции и Китая". 

Напоминаем:

Вследствие санкций Запада, ключевые банки РФ такие как ВТБ и Сбербанк отключены от международной системы SWIFT.

Россия SWIFT
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Экономическая правда
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