Минкульт оценивает сокращение рынка рекламы более чем на 70%

Министр культуры и инфорполитики Александр Ткаченко заявил, что из-за большой войны рекламный рынок в Украине упал более чем на 70%.

Об этом он сказал в телемарафоне, передает Укринформ.

Ранее сообщалось, что объем телевизионного рекламного рынка Украины в марте сократился до нуля с более чем 888 млн в феврале.

В июне рынок рекламы составляет 12% от показателей февраля – 106,5 млн. "Все очень зависит от развития ситуации на фронте. Если не будет дальнейшего ухудшения и с учетом успешных января – февраля 2022 года, мы оцениваем, что по итогам года сможем выйти на 35–40% от 2021 года", - отметили в Razom Group.