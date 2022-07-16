За две недели без льготного режима растаможки завезли более 5 тысяч автомобилей

Через две недели с момента окончания льготы на растаможку (с 01-14 июля) в Украину ввезли 5020 автомобилей.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Из них 1371 новых авто и 3649 подержанных. Сумма уплаты в бюджет за эти две недели составила 663 млн.

Напоминаем:

С 1 апреля 2022 года украинцы могли растаможивать авто без уплаты налогов. Депутаты 21 июня отменили это решение и вернули обычное налогообложение, которое начинает работу с 1 июля.

За это время было завезено более 120 тысяч автомобилей.