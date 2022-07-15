Треть членов Военно-промышленной комиссии, которую возглавляет Путин, не под санкциями – аналитики

Под санкции Европейского Союза не попали семь членов Военно-промышленной комиссии РФ, из которых пятеро также не находятся под санкциями США и Великобритании.

Об этом сообщает группа аналитиков Trap Aggressor, осуществляющих мониторинг введенных санкций против России.

В частности, под санкции ЕС не попали:

Антон Силуанов (министр финансов России); Денис Мантуров (министр промышленности и торговли РФ); Алексей Криворучко (заместитель министра обороны РФ); Юрий Борисов (заместитель председателя правительства РФ); ВИДЕО ДНЯ Алексей Лихачев (генеральный директор "Росатома"); Максим Орешкин (экономический советник президента России Владимира Путина); Игорь Артемьев (бывший глава Федеральной антимонопольной службы, помощник главы правительства РФ).

Из них санкции Великобритании не коснулись пяти членов комиссии. Санкции наложены только на Алексея Криворучко и Максима Орешкина.

В свою очередь, под санкции США не попали Борисов, Лихачев, Мантуров, Орешкин и Артемьев.

В то же время под украинские санкции не попали три члена комиссии, среди которых Криворучко, Орешкин и Артемьев.

Военно-промышленная комиссия координирует деятельность органов исполнительной власти по реализации основ военно-технической политики РФ и основ государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса. Она занимается развитием оборонно-промышленного комплекса, мобилизационной подготовкой экономики страны, созданием вооружения, спецтехники и формированием государственного оборонного заказа.

Комиссия состоит из 18 человек. Возглавляет ее Владимир Путин.

Экономическая правда