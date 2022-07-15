В Турции назвали сроки запуска коридора для перевозки зерна из Украины

Коридор для перевозки украинских зерновых и сельхозпродукции по Черному морю заработает на следующей неделе, после подписания документа о его создании.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство ТАСС со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak.

Документ должны подписать Украина, Турция, Россия и ООН. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар добавил, что итоговое соглашение по этому вопросу планируется подписать на следующей неделе.

Детали, касающиеся функционирования создаваемого в Стамбуле координационного центра под эгидой ООН, станут известны на будущей неделе, когда встретятся делегации "четверки".

Согласно "техническим договоренностям" сторон, переходный процесс функционирования зернового коридора будет координировать ООН. В портах, откуда планируется вывозить зерновые, будут находиться представители трех стран, они же будут отслеживать процесс перевозки непосредственно от выхода судов из украинских портов до их захода в Стамбул.

Турецкая газета также указывает, что на встрече в Стамбуле были достигнуты договоренности, касающиеся разминирования украинских портов. Этим вопросом будет заниматься Украина, она же будет определять маршрут следования судов с зерновыми.

Источник ТАСС в Анкаре рассказал, что новая встреча военных делегаций России, Турции, Украины, а также представителей ООН по созданию зернового коридора может пройти 20-21 июля.

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Напоминаем:

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что участники четырехсторонних переговоров в Стамбуле в среду договорились о создании координационного центра по экспорту украинского зерна по морскому пути.

Российская, украинская и турецкая военные делегации встретились с чиновниками ООН в Стамбуле в среду для переговоров по возобновлению экспорта украинского зерна на фоне обострения глобального продовольственного кризиса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи в Стамбуле стороны достигли "критического" прогресса по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем.

Перед этим министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что экспорт зерна из украинских портов не возобновится без гарантий безопасности для судовладельцев, грузовладельцев и Украины как независимого государства.